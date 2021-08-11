Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
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Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır

Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı McDiarmid Park'ta, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, St. Johnstone ile yarın McDiarmid Park'ta TSİ 21.00'de karşılaşacak.

(LAR)


Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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