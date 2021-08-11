Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı McDiarmid Park'ta, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, St. Johnstone ile yarın McDiarmid Park'ta TSİ 21.00'de karşılaşacak.

(LAR)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı