Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı McDiarmid Park'ta, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, St. Johnstone ile yarın McDiarmid Park'ta TSİ 21.00'de karşılaşacak.
(LAR)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı