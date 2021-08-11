Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
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Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Galatasaray, yarın İskoçya temsilcisi St. Johnstone'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, yarın İskoçya temsilcisi St. Johnstone'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı İskoçya'nın Perth kentindeki McDiarmid Park'ta teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı.

Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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