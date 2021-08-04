Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı, koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever