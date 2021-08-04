Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Güncel

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı, koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Gülben Ergen Prens William Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, St. Johnstone maçına hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 22:19:30. #1.15#

title