Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. İdmanın ana kısmında ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde bölgesel taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma çalışması yapıldı. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

St. Johnstone maçı için yarın saat 08.25'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Edinburgh'a gidecek olan Galatasaray, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği McDiarmid Park'ta TSİ 20.30'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise McDiarmid Park'ta TSİ 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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