Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. 1905 GSYİAD tarafından yılın sporcusu seçilen Taylan Antalyalı da idman öncesi ödülünü aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve teknik çalışma gerçekleştirildi. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde ise taktik çalışmaları, hücum varyasyonları ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

1905 GSYİAD tarafından yılın sporcusu seçilen Taylan Antalyalı, ödülünü antrenman öncesi GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'ndan aldı.

Galatasaray, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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