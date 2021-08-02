Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve teknik çalışma gerçekleştirildi. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

1905 GSYİAD tarafından yılın sporcusu seçilen Taylan Antalyalı, ödülünü antrenman öncesi GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'ndan aldı.Sarı-kırmızılı ekip, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Fatih Terim'den dikkat çeken sözler: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
Fatih Terim'den dikkat çeken sözler: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Haydar Aliyev Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Yusuf Güney Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 21:19:04. #1.15#

title