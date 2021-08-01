Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ağırlığı U-19 oyuncularından kurulu takım ile 90 dakikalık çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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