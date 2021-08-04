Galatasaray, St. Johnstone hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, St. Johnstone hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, St. Johnstone hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı, düz koşu ile devam etti. Daha sonra futbolcular 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise St. Johnstone mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

(Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş/İHA)

Galatasaray, St. Johnstone hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, St. Johnstone hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, St. Johnstone hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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