Galatasaray Sportif AŞ'de görev değişimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray Sportif AŞ'de görev değişimi yapıldı

Galatasaray Sportif AŞ'de görev değişimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Sportif AŞ'de istifa eden yönetim kurulu başkanı Mustafa Cengiz'in yerine Burak Elmas seçildi.

Galatasaray Sportif AŞ'de istifa eden yönetim kurulu başkanı Mustafa Cengiz'in yerine Burak Elmas seçildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Yönetim kurulu başkanımız Sayın Mustafa Cengiz 22.06.2021 tarihi itibariyle yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiştir. Sayın Mustafa Cengiz'in istifasıyla boşalan yönetim kurulu başkanlığına Sayın Burak Elmas seçilmiştir." denildi.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle 31 Mayıs'ta istifa eden Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'in yerine de Bikem Kanık atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ameliyat edildi
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ameliyat edildi
Gedson Fernandes'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Gedson Fernandes'in Galatasaray formalı paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu yeni sezonda takımda olmayacak
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu yeni sezonda takımda olmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Boris Johnson Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Selçuk Tekay Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray Sportif AŞ'de görev değişimi yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 20:25:44. #1.16#

title