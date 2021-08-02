Galatasaray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı
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Galatasaray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı

Galatasaray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı.

Galatasaray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sportif AŞ'nin yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: Burak Elmas

Başkan vekili: Rezan Epözdemir, Özen Kuzu

Üye: Bikem Kanık, Hüseyin Ural Aküzüm

Bağımsız üye: Ali Gücüm, Murat Tacir

Öte yandan, denetim komitesi ile riskin erken saptanması komitesi başkanlığına Murat Tacir, üyeliğine ise Ali Gücüm atandı.

Kurumsal yönetim komitesinde ise başkanlığa Ali Gücüm, üyeliğe de Murat Tacir ve Ahmet Başar Gogen getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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