Galatasaray Spor Kulübü İstişare Komitesi ikinci kez toplandı

Galatasaray Spor Kulübü İstişare Komitesinin ikinci toplantısında kulüpte görev yapmış önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları, divan kurulu toplantısı öncesi bir araya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yanı sıra eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, eski ikinci başkanlardan Cengiz Özyalçın, Mehmet Helvacı, Ali Dürüst, Ahmet Şenkal, Doğan Hasol ve Işın Çelebi ile birlikte eski divan kurulu başkanlardan Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu yer aldı.

Buluşmada, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları, ikinci başkanları ve divan kurulu eski başkanları; geçmişten bugüne değerlendirmelerde bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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