Galatasaray, Sözleşmesi Sona Eren Ryan Donk'u Kap'a Bildirdi
Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un kontratının yenilenmesi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, kontratı biten Ryan Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
"RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"
Galatasaray'dan borsaya yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa'dan 2016 yılında Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 24 maçta 1 asist yaptı.
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