Galatasaray sonunu getiremiyor

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta 2 farklı öne geçmesine rağmen sahada 2 puan bıraktı

Teknik heyet bu sendromdan takımı çıkarmak adına kolları sıvadı

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanında 2-2'lik sonuç aldı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve teknik heyetin planladığı gibi ilk 35 dakikaya geçiren sarı-kırmızılılar Emre Kılınç'ın attığı gollerle 2-0 öne geçerken, devreye girmeden hemen önce topu ağlarında görmeye engel olamadı. Aynı son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasındaki gibi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmada Galatasaray, rakibinden ikinci golü de yemiş ve mücadele 2-2 sona ermişti. Trabzon deplasmanında da bu benzerlik devam etti ve bordo-mavililer Nwakaeme ile ikinci golü bulup durumu eşitledi. Cimbom iki maç üst üste hem Kasımpaşa hem de Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçip maçı 2-2 tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son iki mücadelesinde müsabakaların sonunu getiremedi.

Galatasaray'a transferinin hemen akabinde 11'de şans bulan Halil Dervişoğlu, Trabzonspor karşılaşmasındaki performasıyla takdir toplarken, skora da doğrudan etki etti. Halil, ikinci golde asiste imza attı.