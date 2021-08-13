Galatasaray sonunda güneşi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray sonunda güneşi gördü

Galatasaray sonunda güneşi gördü
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

İlk 3 resmi maçında galibiyetle tanışamayan Sarı-kırmızılılar, şanssızlığını İskoçya'da kırdıSerhan TÜRK - - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup edip play-off turuna çıkarak derin bir nefes aldı.

İlk 3 resmi maçında galibiyetle tanışamayan Sarı-kırmızılılar, şanssızlığını İskoçya'da kırdı

Serhan TÜRK - - 

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup edip play-off turuna çıkarak derin bir nefes aldı. Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı maçlarla açan ve PSV Eindhoven karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki St. Johnstone karşılaşmasında da basit hataların kurbanı olmuş ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. Galatasaray, İskoçya'da tur atlayarak yeni bir sayfa açarken, Süper Lig'in başladığı haftada Giresunspor deplasmanı öncesi de moral buldu.

KEREM IŞILDIYOR

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın İskoçya'da attığı 4 golün 3'üne doğrudan katkı yaptı. 1 gol, 2 asistle oynayan Kerem, karşılaşmanın yıldızı olup yerini sağlamlaştırdı. FEGHOULI GERİ DÖNDÜGalatasaray yönetiminin satış listesine koyduğu Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği şansı iyi kullandı. Cezayirli futbolcu Galatasaray'ı rahatlatan golü atarak kredisini artırdı.BASİT HATALARA ÇARE ARANIYORGalatasaray turu geçse de teknik heyet maçtan önemli derslerin çıkarılması fikrinde. Savunmadaki basit hatalar yine can sıkarken, Fatih Terim bir daha benzer hataların tekrarlanmamasını istedi.ORTA SAHA MEMNUN ETTİYeni transferlerden Berkan Kutlu ile Taylan Antalyalı'nın performansları da teknik heyeti sevindirdi. Ayrıca iki oyuncunun saha içerisindeki uyumu da gelecek adına umut verdi.DIAGNE FORMAYI KAPTIGalatasaray'da gönderilmesi en muhtemel adaylardan biri olarak görülen Mbaye Diagne, St. Johnstone maçında perdeyi açan isim olurken, şu an Mostafa Mohamed'den daha formda görülüyor. Tecrübeli golcü, Sarı-kırmızılılarda son süreçte bir numaralı santrfor haline geldi.

Öte yandan kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bir sonraki turda oynanacak Randers maçında forma giyebilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı
Fenerbahçe ve Galatasaray, ezeli rakip Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'yı andı
Galatasaray, Fatih Terim'in istediği Muric transferini bitirmeye çok yakın
Galatasaray, Fatih Terim'in istediği Muric transferini bitirmeye çok yakın
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Haluk Levent Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray sonunda güneşi gördü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:16:45. #1.15#

title