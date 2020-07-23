Galatasaray son maç için Antalya'da Süper Lig'in son haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in son haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in son haftasında yarın saat 21.00'de deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, saat 12.00'de Antalya Havalimanı'na geldi. İç hatlar gelen yolcu kısmından çıkan sarı-kırmızılıları az sayıda taraftar karşıladı. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarların fotoğraf ve imza ricasını kırmadı. Terim önce bir çocuğun uzattığı kaleci eldiveni ile formayı imzaladı ardından başka bir minik taraftarla fotoğraf çekildi. Futbolculardan Younes Belhanda da taraftarlarla fotoğraf çekilip forma imzaladı.

Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti. Galatasaray mücadele öncesi son antrenmanını otelin tesislerinde gerçekleştirdikten sonra kampa girecek.

(Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı/İHA)

Kaynak: İHA