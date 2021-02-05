Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

05.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:08
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 6 sezonda oynadığı 22 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile yaptığı 11 derbinin ise 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 7 derbiden de yenilgiyle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 22 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

Fenerbahçe derbilerinde golsüz beraberlik ön planda

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile son dönemde yaptığı derbilerde golsüz beraberlik ön plana çıkıyor.

İki takım arasında oynanan son 11 derbinin 5'i 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu skor, son dönemde iki takım arasında en fazla alınan sonuç olarak dikkati çekti.

Derbide golsüz beraberlik haricinde 2 kez de 1-1, 1 kez de 2-2'lik beraberlik alındı. İki ekip arasındaki son 11 derbide birer kez 2-0 ve 1-0 Fenerbahçe galibiyeti, 1 kez de 3-1'lik Galatasaray galibiyeti yaşandı.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra yendi

Son dönemde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmekte zorlanan Galatasaray'ın tek tesellisi, Fenerbahçe deplasmanında alınan tarihi galibiyet oldu.

Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı.

Son 22 maçlık performans

Galatasaray'ın ligde çıktığı son 22 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Skor (GS-Rakip)
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1

Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2

 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

 Süper Lig Beşiktaş 0-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2

 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2

Süper Lig Beşiktaş 0-1

 Süper Lig Fenerbahçe 0-1
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3

 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0

 Süper Lig Beşiktaş 2-0
2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2

 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1

 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1

 Süper Lig Beşiktaş 2-0
2019-2020 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1

 Süper Lig Fenerbahçe (D) 3-1

 Süper Lig Beşiktaş 0-0
2020-2021 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Guy Ritchie Didem Kınalı Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Silah Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 10:12:33. #1.14#
title