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Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 6 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı. - İSTANBUL

Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet

Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet

Galatasaray son 14 karşılaşmada 1 galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Nef, Spor, Haberler

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