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Galatasaray son 12 maçta 1 galibiyet aldı

Galatasaray son 12 maçta 1 galibiyet aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 12 maçta 1 galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 12 maçta 1 galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynadığı Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Nef, Spor, Güncel, Haber

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