Galatasaray son 11 maçta 1 galibiyet aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray son 11 maçta 1 galibiyet aldı

Galatasaray son 11 maçta 1 galibiyet aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 11 maçta 1 galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 11 maçta 1 galibiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda oynadığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. - İSTANBUL

Galatasaray son 11 maçta 1 galibiyet aldı

Galatasaray son 11 maçta 1 galibiyet aldı

Galatasaray son 11 maçta 1 galibiyet aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Nef, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title