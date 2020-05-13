Galatasaray, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenleri andı
Galatasaray Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi andı.
13.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:58
Galatasaray Kulübü, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi andı.
Sarı-kırmızılı kulüp Twitter hesabından "6 yıl önce bugün Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." mesajına yer verdi.
Kaynak: AA