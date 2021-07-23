Galatasaray, sol bek Van Aanholt ile anlaştı

Galatasaray'da transfer bombaları devam ediyor. Orta sahaya Alexandru Cicaldau, sağ bek için Sacha Boey ile anlaşan Galatasaray sol bek için de Patrick van Aanholt ile anlaşma sağladı.

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV'ye 5-1 yenilerek tur ümitlerini bir hayli zora sokan Galatasaray, transfere hız verdi.

SAĞ BEK VE ORTA SAHA TAMAM

Gün içerisinde Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey için de Fransa'nın Rennes takımına 1.5 milyon Euro + bonus içeren resmi teklifini yaptı.

AANHOLT İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray son olarak ise uzun süredir peşinde olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile de prensipte anlaştı. Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekip, bu transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturacak.

VAN AANHOLT KİMDİR?

29 Ağustos 1990 yılında Hollanda'nın güneyinde buluna s-Hertogenbosch'ta dünyaya gelen Patrick van Aanholt, Den Bosch ve PSV altyapılarında forma giydikten sonra 2007 yılında futbolcu fabrikası Chelsea'ye 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Büyük umutlarla imza attığı Chelsea'de A takım kadrosunda forma şansı bulamayan Curaçao asıllı sol bek oyuncusu, sırasıyla Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic ve Vitesse Arnhem'a kiralandı.

Maviler, 2007 yılında transfer ettiği van Aanholt'u 2014 yılında 1.9 milyon euro bonservis bedeliyle Sunderland'e gönderdi. Kiralık gittiği her takımda değişilmez isim olan başarılı oyuncu, Sunderland formasıyla yeniden doğdu.

Geçirdiği 2.5 sezonda 95 maça çıkan Hollandalı, 2016/2017 sezonunun devre arasında 10.5 milyon euro karşılığında Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

2017 yılında Crystal Palace'a transfer olan Patrick van Aanholt, İngiliz ekibiyle 132 resmi maça çıktı ve 14 gol, 4 asistle skora katkı yaptı.

30 yaşındaki sol bek bu sezon Crystal Palace formasıyla 18 maçta sahaya çıkarken bir kez asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu FA Cup'ta da bir kez görev yaptı. Deneyimli sol bek Premier Lig kariyerinde 209 maçta 21 gol attı, 15 asist yapma başarısı gösterdi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan 1.76 boyundaki sol bek, Hollanda A Milli Takım formasını da 19 kez terletti.