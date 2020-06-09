Galatasaray, Sneijder'in doğum gününü kutladı
Galatasaray Kulübü, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in 36. yaş gününü kutladı.
09.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:28
Galatasaray Kulübü, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in 36. yaş gününü kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, Sneijder'in Türk Telekom Stadı'nda Juventus'a attığı golün videosuyla birlikte paylaşılan mesajda, "İyi ki doğdun Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA