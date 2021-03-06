Galatasaray, Sivasspor maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray, Sivasspor maçına hazır

06.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:40
Galatasaray, Sivasspor maçına hazır

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Türk Telekom Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Sivasspor maçına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 20:41:29. #1.16#
title