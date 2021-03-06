Galatasaray, Sivasspor maçına hazır
Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Türk Telekom Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan