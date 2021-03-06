Galatasaray, Sivasspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Sivasspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda yarın akşam saat 19.00'da karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı