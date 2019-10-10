Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.10.2019 15:36

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın devam eden bölümünde dayanıklılık çalışması yaptı.

İdman, çift kale taktik maçın ardından yapılan yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sakatlığı bulunan oyuncular

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada sakatlığı bulunan sarı-kırmızılı futbolcuların tedavisine devam edildi.

Mario Lemina, yapılan tedavinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'ndan sakatlığı nedeniyle izin alarak İstanbul'a gelen Christian Luyindama ile Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun da tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA