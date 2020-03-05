Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salon çalışmasının ardından sahada ısınma hareketleri yaptığı bildirildi.
Dar alan oyunlarıyla devam edilen antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik kurallı çift kale çalışmasının yapıldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA