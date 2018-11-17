Galatasaray, Sinan ve Belhanda'nın Sakatlıklarıyla İlgili Açıklama Yayımladı!

Galatasaray, resmi internet sitesinden sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"KANAMA VE YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

"Yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilen Sinan Gümüş'ün tedavisine başlandı. Fas Milli Takımının Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda'nın son durumu, kulübümüze döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak."