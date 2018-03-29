Galatasaray, Sermaye Artırımından 163,8 Milyon TL Nakit Girişi Sağladı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, gerçekleştirdiği sermaye artırımında 432 milyon TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, toplam 163,8 milyon lira nakit girişi sağlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 108 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 432 milyon TL bedelli artırılarak 540 milyon TL'ye artırılması işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Artırılan 432 milyon lira sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (7 Mart-21 Mart 2018) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 160 milyon 542 bin 599,69 TL ve kalan payların 26-27 Mart 2018 tarihlerinde, 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışından 3 milyon 234 bin 864,08 TL olmak üzere toplam 163 milyon 777 bin 463,77 TL nakit girişi sağlanmıştır. Buna ek olarak, ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, şirketimize aktardığı sermaye avansının 270 milyon 104 bin 540,43 TL'lik kısmının mahsup edilmesi suretiyle sermaye artırımına katılmıştır. Sonuç olarak, şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği toplam brüt fon 433 milyon 882 bin 4,20 lira olmuştur." ifadelerine yer verildi.