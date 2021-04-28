Galatasaray seriyi 2-1'e getirdi

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 81-73 mağlup etti.

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 81-73 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip seride durumu 2-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak ve Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Erşan Kartal xx, Murat Ciner xx, Ozan Gönen xx

Nesibe Aydın: Merve Uygül xx 11, Snytsina xx 13, Büşra Akgün xx 11, Peddy xxx 18, Hebard xxx 16, Hülya Çoklar x 4, Simon x

Başantrenör: Erman Okerman

Galatasaray: Asena Yalçın xx 6, Prints xx 11, Steinberga xxxx 30, Holingsvorth xxx 13, Meltem Yıldızhan x 2, Pelin Derya Bilgiç xx 10, Russell x 4, Hruscakova x 5, Cansu Köksal x, Miray Balotu x, Sude Yılmaz x, Arifecan Vardar x

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 17-20 (Galatasaray lehine)

Devre: 34-45 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 66-57 (Nesibe Aydın lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı