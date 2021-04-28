Galatasaray seriyi 2-1'e getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray seriyi 2-1'e getirdi

Galatasaray seriyi 2-1'e getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 81-73 mağlup etti.

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 81-73 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip seride durumu 2-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak ve Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Erşan Kartal xx, Murat Ciner xx, Ozan Gönen xx

Nesibe Aydın: Merve Uygül xx 11, Snytsina xx 13, Büşra Akgün xx 11, Peddy xxx 18, Hebard xxx 16, Hülya Çoklar x 4, Simon x

Başantrenör: Erman Okerman

Galatasaray: Asena Yalçın xx 6, Prints xx 11, Steinberga xxxx 30, Holingsvorth xxx 13, Meltem Yıldızhan x 2, Pelin Derya Bilgiç xx 10, Russell x 4, Hruscakova x 5, Cansu Köksal x, Miray Balotu x, Sude Yılmaz x, Arifecan Vardar x

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 17-20 (Galatasaray lehine)

Devre: 34-45 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 66-57 (Nesibe Aydın lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya karşısında geçen hafta takımı kurtaran Mohamed ve Halil çift forvet olacak, sakatlıktan dönen Falcao ise yedek kaldı
Konya karşısında geçen hafta takımı kurtaran Mohamed ve Halil çift forvet olacak, sakatlıktan dönen Falcao ise yedek kaldı
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray seriyi 2-1'e getirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 20:09:21. #1.14#

title