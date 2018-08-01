Galatasaray, Selçuk İnan'a 1 Yıllık Yeni Sözleşme Teklifinde Bulundu

Galatasaray, sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek Selçuk İnan'a yeni teklifte bulundu, "1 yıllık alacağını sana 2 yılda ödeyelim." dedi.

Galatasaray yönetiminden takım kaptanı Selçuk İnan'a sürpriz bir teklif geldi.

Sarı kırmızılı yönetim, Selçuk İnan'a Haziran 2019'da bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı teklif etti.

Ancak öneride çarpıcı nokta "1 yılda alacağını sana 2 yılda ödeyelim" şeklinde fedakârlık istenmesi oldu. 33 yaşındaki Selçuk ise yönetimin teklifini değerlendirmeye başladı.

(Sözcü)

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YORUMLAR (5)

  • MENEJER:
    GS YÖNETİMİ SELCUK DİYECEGİNİZE GİDİN YABANCI FUTBOLCULARA DEYİN EYER ONLAR İNDİRİM YAPARSA SÖZ SELCUKTA YAPAR BEN KEFİLİM SİZE
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  • MUSTAFA:
    selçuk engelliyim belim kırıldı yürüteç yaptırmak için 11.000 liraya ihtiyacım eger yalansam kılavyeye basan ellerimii de kullanamaz olayım. dilenci değilim fazlasınıda istemen sadece 11000 yeter 12 yaşında oğlum ellerini öper
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  • FEDA MI?:
    Şu fedakarlığı yabancı futbolculardan isteseniz biraz daha iyi olmaz mı? Adam geliyor 1 yılda 10milyon para götürüyor bu adama 2 yılda 5 verelim diyorsunuz yazık !!
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