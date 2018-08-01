Galatasaray, Selçuk İnan'a 1 Yıllık Yeni Sözleşme Teklifinde Bulundu

Galatasaray yönetiminden takım kaptanı Selçuk İnan'a sürpriz bir teklif geldi.

Sarı kırmızılı yönetim, Selçuk İnan'a Haziran 2019'da bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı teklif etti.

Ancak öneride çarpıcı nokta "1 yılda alacağını sana 2 yılda ödeyelim" şeklinde fedakârlık istenmesi oldu. 33 yaşındaki Selçuk ise yönetimin teklifini değerlendirmeye başladı.

(Sözcü)