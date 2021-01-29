Galatasaray, Sekidika'yı sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiraladı
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Galatasaray, Sekidika'yı sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiraladı

29.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:18
Galatasaray, Sekidika'yı sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiraladı

Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor'a kiraya verdi.

Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor'a kiraya verdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260 bin avro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Konyaspor tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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