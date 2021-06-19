Galatasaray seçiminde gerginlik

- Galatasaray seçiminde gerginlik Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayma işlemi devam ettiği sırada, bir üyenin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadına hakaret etmesinin ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.