Galatasaray, Schalke 04 Sınavına Hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Schalke 04 ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Schalke 04 ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi sarı-kırmızılı takım son çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları ve açma-germe ile başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, taktik çalışma ile idmanı noktaladı.

(İHA)