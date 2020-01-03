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Galatasaray, Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

03.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:19
Galatasaray, Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Kulübü, 'nin geçici transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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