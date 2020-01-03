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Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'yu açıkladı

Galatasaray; Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un transferi için kulübü Leipzig, Henry Onyekuru'nun kiralanması için de kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

03.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:08
Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'yu açıkladı

; Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un transferi için kulübü , 'nun kiralanması için de kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.""Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."


Kaynak: DHA
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