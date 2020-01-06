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Galatasaray, Saracchi'nin transfer sürecini tamamladı

Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin kulübü Leipzig'den 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı.

06.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:32
Galatasaray, Saracchi'nin transfer sürecini tamamladı

, Uruguaylı sol bek 'nin kulübü 'den 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Kiralama bedeli olarak Leipzig'e 500 bin avro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya ise bu sezon için 700 bin ve 2020-2021 için bir milyon 350 bin avro ödeme yapacak.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700 bin ve 2020-2021 sezonu için net 1 milyon 350 avro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Yeni transfer Galatasaray'da 36 numaralı forma giyecek.

Kaynak: AA
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