Galatasaray şampiyonluk şansını sürdürmek için sahada
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Galatasaray şampiyonluk şansını sürdürmek için sahada

Galatasaray şampiyonluk şansını sürdürmek için sahada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 6 maçtır yenilmeyen Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galip ayrılarak, şampiyonluk şansını kalan haftalara taşımak istiyor.

Süper Lig'de 6 maçtır yenilmeyen Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galip ayrılarak, şampiyonluk şansını kalan haftalara taşımak istiyor.

Süper Lig'in 40. haftasın evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, tamam mı devam mı maçına çıkacak. Ligde 75 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, 81 puan lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Aslan bu mücadeleden galip ayrılıp şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

6 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de son olarak Hatayspor mağlup olan sarı-kırmızılılara daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada yenilmedi. Aslan bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

İç daha karnesi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de evinde 18 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken, 39 gol atıp, 15 gol yedi. Aslan sahasında son olarak Konyaspor ile karşılaşmış, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Eksikler döndü

Galatasaray'da karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığını atlatan Henry Onyekuru da takımla çalışmalarda yer aldı. 4 futbolcu da Teknik Direktör Fatih Terim görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.

En az gol yiyen, en çok atana karşı

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 85 gollü Beşiktaş'ın ardından 70 golle en çok gol kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.

Emre Akbaba gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Akbaba, son haftalarda attığı golle takımını hücumda taşıyor. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanında rakip fileleri havalandıran Emre, gol sayısını da 5'e çıkardı. Başarılı orta saha oyuncusu görev aldığı son 6 karşılaşmada da 4 gol sevinci yaşadı. Emre Akbaba bu sezon attığı gollerin hepsini 2021 yılında kaydetti.

Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesinde Arda Turan sarı kart sınırında bulunuyor. Arda sarı kart görmesi halinde Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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