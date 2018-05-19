Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarının Yapılmayacağını Duyurdu

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacağını duyurdu.

Süper Lig'de 34. haftada Göztepe'yi 1-0'lık skorla yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacağı açıklandı

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPTI

Resmi siteden yapılan duyuruda gerekçe olarak, fiziki şartların elverişsizliği ve taraftar ile takımın güvenliği gösterildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"FİZİKİ ŞARTLAR VE GÜVENLİK NEDENİYLE KUTLAMA YAPILMAYACAK"

"Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır. Büyük Galatasaray taraftarına bu konu hakkında göstereceği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz"

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YORUMLAR (7)

  • FENER:
    bir fenerli olarak gs i tebrik ederim ama bizler kardeşiz ülkemzde sürekli kaos göstermek barbar denilmemesi icin duyarlı olmak gerekir filistin için yapmıyoruz denilse gönülden destek veriridim ama güvenlik amaclı denilmesi ülkemize milletimize fayda vermez zarar verir bu gemide hepimiz varız hersey futbol degil
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  • AYYILDIZ:
    bjk li olarak hem tebrik ediyorum kardeşlerimizi hemde bu duyarlı davranış sebebi ile teşekkür ediyorum tüm dünya ülkemize ve müslümanlara yapılan zulm karşısında alınmış dogru bir yaklışım olarak görüyorum tebrikler gs ye başarılar şimdiden
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