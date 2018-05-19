Galatasaray, Şampiyonluk Kutlamalarını Ali Sami Yen'de Yapacak

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı. Galatasaray'ı şampiyonluk kutlaması heyecanı sardı.

"FLORYA'DA KUTLAMA YAPILMAYACAKTIR"

Sarı-kırmızılı camia daha önceki kutlamalarını, şampiyonluk gecesinde Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiriyordu. Ancak Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 'Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır.'' ifadeleri kullanıldı ve gözler gelecek ikinci açıklamaya çevirildi.

"YARIN ALİ SAMİ YEN'DE BULUŞMAK ÜZERE"

Galatasaray'da Fatih Terim, "Yarın Ali Sami Yen'de buluşmak üzere. Hep beraber kupayla birlikte eğleneceğiz. Güzel bir şölen olacak." ifadelerini kullandı ve Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının yeri Türk Telekom Stadı olarak belirlendi.