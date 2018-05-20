Galatasaray, Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı
Süper Ligde 2017-2018 şampiyonu Galatasaray, Türk Telekom Stadyumunda kupasını kaldırdı.
Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadyumu'nda kutladı. Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet 2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldırdı.
"Sen olsan bari" şarkısıyla listelerde zirveyi kimseye bırakmayan Aleyna Tilki, Galatasaray'ın 21. şampiyonluk kutlamalarına katılarak şarkılarını söyledi.
Stadı ağzına kadar dolduran taraftarlar, kupanın kaldırılmasıyla büyük coşku yaşadı.
YORUMLAR