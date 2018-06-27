Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde Şampiyon Galatasaray

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kupasını aldı.

Süleyman Seba Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kupa töreni düzenlendi.

Önce siyah-beyazlı ekibe madalyaları ve ikincilik kupası takdim edildi. Ardından kürsüye gelen Galatasaray teknik heyeti ve oyunculara, madalyalarının ardından şampiyonluk kupası verildi.

OYUNCULAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, takım kaptanı Özgür Gürbulak'a takdim etti. Kupayı havaya kaldıran oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Ligde en çok şampiyon olan takım unvanına sahip sarı-kırmızılılar, iki sezonun ardından 10. kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, daha önce 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

SEDAT İNCESU: ŞAMPİYON OLMAYI ÇOK ÖZLEMİŞİZ

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş RMK Marine'in şampiyon olduğunu hatırlatan İncesu, şunları kaydetti:

"Beşiktaş RMK Marine, iki sezondur ligi domine etti. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da elimizden gelenin en iyisini yaptık. Geçen sezon ligi kaybedip, Avrupa'da kupa kazanmıştık. Bu sezon ise Avrupa ve Türkiye Ligi'ni kazandık, şampiyon olmayı çok özlemişiz. İki 100 yıllık çınarın tekerlekli sandalye basketbolundaki müsabakalarının bütün branşlara örnek olması lazım. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum."

Sarı-kırmızılı basketbolcu İsmail Ar ise final serisinin çok zorlu geçtiğini belirterek, "Hak ettiğimizi düşünüyorum. Teknik ekibi ve oyuncusuyla bu sezon çok başarılı olduk. İnşallah tekerlekli sandalye basketbol branşı daha iyi yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.