Galatasaray, Şampiyonlar Liginde Schalke'ye 2-0 Mağlup Oldu
Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Galatasaray, Schalke'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla Veltins Arenada karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman ekibi 2-0 kazandı. Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Burgsteller ve 57. dakikada Uth kaydetti.
GALATASARAY GRUPTA 3. SIRADA YER ALIYOR
Bu sonucun ardından Schalke grupta puanını 8 yaptı ve 10 puanlı Porto'nun ardından 2. sıradaki yerini korudu. Galatasaray ile 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında yer alan Lokomotiv Moskova'nın ise puanı bulunmuyor. Galatasaray, grubun 5. haftasında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken, Schalke ile Porto ise, Portekiz'de kozlarını paylaşacak.
YORUMLAR (121)
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uefadan devamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şampiyonlar ligindeki kötü sonuçlardan sonra gs ligdeki kötü durumunu hiç hakemlere ve federasyona bağlamasın güneş balçıkla sıvanmıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Abartmayalım Avrupada hangimiz refah içinde maç izliyoruz 20 sezonda 1 sezon iyi geçiyor Keşke 3 Büyükler yarı final görse Ama nerde.....Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Galatasaray bu gruptan çıkamaz. Terim bu takımı aslandan kediye çevirdi. eskiden ultra aslan vardı. şimdi ultra kedicik oldu. Muslera takımı kevgire çevirdi. geleni geçeni içeriye alıyor. Bu salatasaraylılara az bile. hala paragöz paratorun arkasından giden kedigiller var ya ben onların anne sütünden yoksun büyüdüğünü düşünüyorum. bol bol kitap okuyun kendinizi geliştirin cinconsporlular. üzülüyorum sizeCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Kuralar cekildiginde yuzunde gulucukler acan aylavyi fetih terum hocm diyen rizeli nerdeCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır