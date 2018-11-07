Galatasaray, Şampiyonlar Liginde Schalke'ye 2-0 Mağlup Oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla Veltins Arenada karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman ekibi 2-0 kazandı. Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Burgsteller ve 57. dakikada Uth kaydetti.

GALATASARAY GRUPTA 3. SIRADA YER ALIYOR

Bu sonucun ardından Schalke grupta puanını 8 yaptı ve 10 puanlı Porto'nun ardından 2. sıradaki yerini korudu. Galatasaray ile 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında yer alan Lokomotiv Moskova'nın ise puanı bulunmuyor. Galatasaray, grubun 5. haftasında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken, Schalke ile Porto ise, Portekiz'de kozlarını paylaşacak.