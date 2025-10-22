Haberler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmasında yarın sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak olan Galatasaray, tarihinde bu ülke takımlarıyla yedinci kez karşı karşıya gelecek. Peki, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki güncel puan durumu nasıl şekillendi?

Avrupa arenasında 331. maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Taraftarlar, dev mücadelenin öncesinde Galatasaray'ın gruptaki puan sıralamasını ve genel durumunu merak ediyor.

DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl 18. kez sahne alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar 17 farklı sezonda Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında mücadele etti. Bu süreçte 10 kez ön eleme turlarını geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi" gruplarına katılım hakkı elde etti.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002 sezonlarında iki ön eleme oynadı. 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 dönemlerinde tek ön eleme geçerek gruplara kaldı. 2023-2024 sezonunda ise üç ön eleme turunu başarıyla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında eleme aşamasında turnuvaya veda etti. 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında ise doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Bu sezon itibarıyla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk kez uygulanan 36 takımlı yeni formatında mücadele ediyor.

DEVLER LİGİ'NDE 160. MAÇ

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda 160. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, geçmişte UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maçta görev alırken, Şampiyonlar Ligi döneminde ise 124 müsabakada boy gösterdi.

Bu iki turnuva toplamında Galatasaray, 42 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip ağlara 166 gol gönderen "Cimbom", kalesinde 268 gole engel olamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Galatasaray, bu süreçte 75 gol atarken 38 gol yedi.

İÇ SAHADA GÜÇLÜ PERFORMANS

Galatasaray, Avrupa kupalarında özellikle iç saha maçlarındaki üstün performansıyla öne çıkıyor.

Avrupa arenasında oynadığı 330 karşılaşmanın 163'ünü taraftarı önünde oynayan sarı-kırmızılılar, evinde 78 galibiyet, 50 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 271 gol atan "Aslan", kalesinde 194 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi özelinde ise Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında 100. iç saha maçına çıkmak üzere. Geride kalan 97 iç saha karşılaşmasında 45 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi elde eden temsilcimiz, rakip fileleri 145 kez havalandırırken 108 gole engel olamadı.

İşte puan durumu:

Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu ne?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.