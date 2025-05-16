Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi mi, eleme oynayacak mı?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi mi, eleme oynayacak mı?
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Süper Lig'de Kayserispor karşısında 1 puan alsa dahi Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi'nden gelen haberlere sevince boğuldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi mi, eleme oynayacak mı?

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi mi, eleme oynayacak mı?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ Mİ, ELEME OYNAYACAK MI?

Süper Lig'de bu hafta Kayserispor maçında 1 puan alsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım şansını elde edecek.

UEFA'dan ciddi bir geliri de kasasına koyacak Galatasaray, yapacağı sponsorluk anlaşmasıyla bu rakamın daha da üzerine çıkacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi mi, eleme oynayacak mı?

SÜPER LİG SIRALAMASINA GÖRE AVRUPA'YA KATILIM

• Şampiyon – Şampiyonlar Ligi Lig aşaması

• 2. sıra – Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

• 3. sıra – Avrupa Ligi play-off turu

• 4. sıra – Avrupa Ligi 2. eleme turu

• 5. sıra – Konferans Ligi 2. eleme turu

Lig üçüncüsü, Avrupa Ligi'ne 2. eleme turu yerine play-off turundan başlayacak ve ilk maçını 21 Ağustos'ta oynayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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