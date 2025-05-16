Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi mi, eleme oynayacak mı?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ Mİ, ELEME OYNAYACAK MI?

Süper Lig'de bu hafta Kayserispor maçında 1 puan alsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım şansını elde edecek.

UEFA'dan ciddi bir geliri de kasasına koyacak Galatasaray, yapacağı sponsorluk anlaşmasıyla bu rakamın daha da üzerine çıkacak.

SÜPER LİG SIRALAMASINA GÖRE AVRUPA'YA KATILIM

• Şampiyon – Şampiyonlar Ligi Lig aşaması

• 2. sıra – Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

• 3. sıra – Avrupa Ligi play-off turu

• 4. sıra – Avrupa Ligi 2. eleme turu

• 5. sıra – Konferans Ligi 2. eleme turu

Lig üçüncüsü, Avrupa Ligi'ne 2. eleme turu yerine play-off turundan başlayacak ve ilk maçını 21 Ağustos'ta oynayacak.