Galatasaray, Şampiyonlar Ligine Katılırsa 4. Torbada Olacak
Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Liginde mücadele etme hakkı kazanırsa kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Bu durumda da Cim Bom'u zorlu rakipler bekleyecek.
2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligine hasret kalan Galatasaray, kalan 3 haftada hata yapmazsa önümüzdeki yıl Devler Liginde mücadele edecek. Bu sebeple taraftar da çok heyecanlı. San-kırmızılılar 14 defayla Şampiyonlar Liginde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda. Ancak Galatasaray, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi sebebiyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.
DEV RAKİPLER BEKLİYOR
Türkiye gazetesinin haberine göre; UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29 bin 500 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Liginde geçtiğimiz sezon 3. torbaya son sıradan katılan takımın 42 bin puanı bulunuyordu. Beşiktaş, 45 bin puanla üçüncü torbada yer almayı başarmıştı. Yani Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Liginde mücadele etme hakkı kazanırsa çok büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Bu durumda da Cim Bom'u zorlu rakipler bekleyecek.
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Gruplara kalırsak 9 puan garanti.arenadan kimse kolay puan gelan alamaz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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VARDAR çıksın:)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kuşlar GS''ye şu çıksın bu çıksın dediğine göre ŞAMPİYONLUĞUMUZU KABUL ETMİŞLER DEMEK Kİ HURHHAHHAHAHRHAHAHHACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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östersunds çıksın bide karpaty liviv çıksınCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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OSTERDUNSA ELENEN TAKIM SAM.LİGİNDE NASIL BASARI GÖSTERİR SİZ DÜŞÜNÜN ARTIKCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır