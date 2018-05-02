Galatasaray, Şampiyonlar Ligine Katılırsa 4. Torbada Olacak

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligine hasret kalan Galatasaray, kalan 3 haftada hata yapmazsa önümüzdeki yıl Devler Liginde mücadele edecek. Bu sebeple taraftar da çok heyecanlı. San-kırmızılılar 14 defayla Şampiyonlar Liginde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda. Ancak Galatasaray, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi sebebiyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.

DEV RAKİPLER BEKLİYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre; UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29 bin 500 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Liginde geçtiğimiz sezon 3. torbaya son sıradan katılan takımın 42 bin puanı bulunuyordu. Beşiktaş, 45 bin puanla üçüncü torbada yer almayı başarmıştı. Yani Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Liginde mücadele etme hakkı kazanırsa çok büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Bu durumda da Cim Bom'u zorlu rakipler bekleyecek.