Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında PSG deplasmanda Club Brugge’ü 5-0 mağlup etti. Galatasaray 1 puan ile A grubunun sonuncusu

23.10.2019 00:13
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Grupta ilk galibiyetini alan Real Madrid puanını 4'e çıkarırken Galatasaray 1 punda kaldı.


Maçtaki tek golü 18'inci dakikada Real Madrid'in orta saha oyuncusu Tony Kross kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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