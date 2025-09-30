Haberler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı, puanı kaç? GÜNCEL puan durumu!
Galatasaray bu akşam Liverpool ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı ve kaç puanda merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu! Sarı-kırmızılılar bu akşam Liverpool ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı ve kaç puanda merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2025-2026

Şampiyonlar Ligi'nde henüz 2. maçlar tamamlanmadı. Bazı takımlar 2. maçlarını oynarken anlık olarak Şampiyonlar Ligi'den lider durumda maç fazlası ile Real Madrid yer alıyor. İlk 8 şu şekilde:

  • Real Madrid
  • Bayern Münih
  • Inter
  • Bodo/Glimt
  • PSG
  • Marsilya
  • S. Lizbon
  • E. Frankfurt

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI?

Galatasaray şu anda Liverpool karşısında 1-0 önde. Maç böyle biterse Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı ve sıralaması şu şekilde olacak:

