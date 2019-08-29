Galatasaray, şampiyonlar ligi'nde a grubu'nda yer alacak

29.08.2019 20:09

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı takım, A Grubu'nda yer alacak. Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugge olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi, TSİ 19.00'da Monako'da yapıldı. Galatasaray, kura çekimine dördüncü torbadan başladı. Türk temsilcisi; Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge'nin olduğu A Grubu'na katıldı. Kura çekiminde Galatasaray'ı başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak temsil etti.

Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri şu şekilde:

A GRUBU: PSG - Real Madrid - Club Brugge - Galatasaray

B GRUBU: Bayern Münih - Tottenham - Olympiakos - Kızılyıldız

C GRUBU: Manchester City - Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb - Atalanta

D GRUBU: Juventus - Atletico Madrid - Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova

E GRUBU: Liverpool - Napoli - Salzburg - Genk

F GRUBU: Barcelona - Borussia Dortmund - Inter - Slavia Prag

G GRUBU: Zenit - Benfica - Olympique Lyon - Leipzig

H GRUBU: Chelsea - Ajax - Valencia - Lille

Kaynak: DHA