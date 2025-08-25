Geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekibin rakiplerinin belli olacağı grup kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. UEFA, maç takvimini ise bir gün sonra yani 29 Ağustos'ta açıklayacak.

KURA ÇEKİMİ SAAT VE KANAL BİLGİSİ

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları, TSİ 19.00'da Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek. Futbolseverler bu heyecanı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

TURNUVA FORMATI VE GALATASARAY'IN DURUMU

Yeni formatta turnuva 36 takımla başlayacak. Galatasaray, dört farklı torbadan toplam sekiz rakip ile eşleşecek. Her torbadan bir takımla iç sahada RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Şu ana kadar gruplarda mücadele etmesi kesinleşen 29 takım bulunuyor. Kalan 7 ekip ise 27 Ağustos'ta tamamlanacak play-off maçları sonrasında belli olacak.

Doğrudan grup aşamasına katılacak takımlar arasında şunlar yer alıyor:

Galatasaray, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag ve Olympiacos.

Maç Takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig aşamasının karşılaşma tarihleri şu şekilde olacak:

• 1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

• 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

• 3. Hafta: 21–22 Ekim 2025

• 4. Hafta: 4–5 Kasım 2025

• 5. Hafta: 25–26 Kasım 2025

• 6. Hafta: 9–10 Aralık 2025

• 7. Hafta: 20–21 Ocak 2026

• 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Eleme Turları ve Final

Lig aşamasının ardından oynanacak eleme turu ve finallerin tarihleri ise şöyle:

• Play-off'lar: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

• Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

• Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

• Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

• Final: 30 Mayıs 2026 – Budapeşte, Puskas Arena

2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan 67.215 seyirci kapasiteli Puskas Arena'da oynanacak.