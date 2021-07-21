Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildi
BBC - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenildi.

Hollanda'da oynanan maçta PSV'nin gollerini 2, 35 ve 84'üncü dakikalarda Eran Zahavi, 51 ve 88'inci dakikalarda da Mario Götze attı. Galatasaray'ın tek golünü ise 42'inci dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Rövanş maçı, İstanbul'da 28 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak.

Yayıncı kuruluşa tepkiler

Maçın ilk yarısında Türkiye'deki canlı yayında yaşanan donma ve kesintiler, spor yorumcuları, taraftarlar ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Birçok izleyici, TV8'deki yayın sırasında yaşanan kesintilerin saha kenarındaki panolarda yer alan reklamların dijital ortamda değiştirilmeye çalışılmasından kaynaklandığını öne sürdü.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, TV8'in illegal bahis sitelerinin reklamını yapmasının "görmezden gelinemeyeceğini" söyledi.

Taşcı, "RTÜK'ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım" dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildi
BBC
PSV maçında yaptığı iki kritik hatanın ardından Muslera gözyaşlarına boğuldu
PSV maçında yaptığı iki kritik hatanın ardından Muslera gözyaşlarına boğuldu
PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı
PSV-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Temsilcimize çirkin saldırı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 00:41:00. #1.16#

title